Peru x Uruguai: onde assistir, escalações e arbitragem

Peru e Uruguai fecham a nona rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026. Nesta sexta-feira, as equipes se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 22h30 (de Brasília), em Lima. Em clima tenso interno, a Celeste busca manter o bom momento na competição e seguir na cola da líder Argentina. Do outro lado, a La Blanquirroja foca em sua primeira vitória na disputa.

O Peru, aliás, tem o pior ataque das eliminatórias ao lado do Paraguai. São dois gols marcados em oito jogos. Nos últimos cinco duelos, a seleção da casa, aliás, marcou apenas no empate por 1 a 1 com a Colômbia. Além disso, as últimas sete partidas da Blaquirroja terminaram com menos de três gols.

Como chega o Uruguai

A fase do Uruguai dentro de campo vai muito bem, mas fora dele o clima está estremecido. Os atacantes Luís Suárez e Canobbio deram fortes declarações e expuseram a postura do técnico Marcelo Bielsa com os jogadores. A seleção, entretanto, tem 62% de aproveitamento nesta metade e deve se classificar sem sobressaltos.

Para tentar minimizar o clima, houve uma reunião entre os jogadores. De acordo com jornais do Uruguai, José María Giménez, Federico Valverde, Sergio Rochet, Nahitan Nández e Nicolás De la Cruz, além de Ignacio Alonso, presidente da entidade, e Jorge Giordano, diretor de seleções e considerado “braço direito” do treinador, estiveram presentes no encontro.