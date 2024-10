Paysandu supera Chapecoense e se afasta da zona de perigo da Série B

O Paysandu contou com o apoio de sua torcida para conquistar um resultado importante na luta contra o rebaixamento na Série B do Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (9), o time paraense derrotou por 2 a 0 a Chapecoense em jogo pela 31ª rodada. Paulinho Bóia e Luan Freitas asseguraram o triunfo bicolor em seus domínios.

O atacante Nicolas foi expulso ainda no primeiro tempo após acertar o braço no rosto de Jhonnathan, que ficou sangrando no gramado. Com um homem a menos por mais de 45 minutos, os donos da casa foram valentes na etapa final diante da pressão dos catarinenses no Estádio da Curuzu, em Belém.

O resultado coloca, portanto, o Papão com 36 pontos, à frente da Chape, que estacionou nos 34 e corre o risco de entrar no Z4 ainda nesta rodada. Para evitar a entrada na zona da degola, o time do Oeste de Santa Catarina precisa torcer contra CRB (33) e Ituano (31), que ainda jogam na rodada.