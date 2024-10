Parte do contrato da 777 com o Vasco é revelado após perder segredo de Justiça

Confira detalhes do acordo de acionistas, revelado após decisão judicial por conta de ação movida pela KPMG, que intermediou a venda

Após dois anos da venda da SAF do Vasco para a 777 Partners, abriu-se a público um dos contratos entre as partes. Isso ocorreu devido a uma decisão judicial que negou o pedido de sigilo feito pela KPMG, consultoria envolvida na transação e que moveu uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo.

A empresa de consultoria busca valores pendentes de cerca de R$ 24,5 milhões, dos quais recebeu apenas R$ 6,6 milhões até agora. A juíza Melissa Bertolucci decidiu que os documentos relacionados à venda deveriam ser divulgados. Lembrando, porém, que os efeitos do contrato em questão estão suspensos por decisão judicial.

