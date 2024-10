Nadal ganha homenagem de jogadores e do Real Madrid após anúncio de aposentadoria

“Admiração e carinho por uma das maiores lendas do esporte espanhol e mundial de todos os tempos. Para nós e para todos os torcedores do Real Madrid, é e será sempre um motivo de orgulho que uma lenda como Rafa Nadal represente o nosso clube como membro honorário”, frisaram os Galácticos.

Rafael Nadal conseguiu um feito histórico ao ser o primeiro tenista a conquistar 22 Grand Slams. Posteriormente, ele foi superado por Djokovic, com 24. Por sinal, o espanhol é o profissional com mais títulos de Roland Garros: 14.

Ele também decidiu se aposentar por conta dos problemas físicos que o acompanham nos últimos anos. Aliás, até pelos 28 anos, encontra dificuldade na recuperação. Tanto que precisou desistir de alguns torneios durante a disputa e caiu no ranking. A propósito, o espanhol conseguiu ficar 209 semanas no topo do tênis mundial. No atual cenário, está em 158º lugar.

Além disso, dos três maiores tenistas da história, conhecidos como “Big 3”, ele é o segundo a se despedir das quadras. O primeiro foi exatamente Roger Federer. Ou seja, apenas Djokovic segue em atividade.