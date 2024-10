Messi classifica partida como ‘feia’ nas Eliminatórias e celebra retorno à seleção argentina

Craque estava afastado de sua seleção devido a uma lesão no tornozelo e retornou nesta quinta (10) no empate diante da Venezuela, fora de casa

Lionel Messi voltou a campo pela seleção da Argentina no empate por 1 a 1 diante da Venezuela, na noite desta quinta-feira (10), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Apesar da felicidade pelo retorno, o camisa 10 expressou seu desapontamento com o resultado em sua volta e ressaltou que o campo alagado em razão da chuva foi mais um empecilho a superar.

“É difícil jogar assim: o jogo feio ficou feio e difícil. Não conseguimos fazer dois passes seguidos. Empatamos porque o campo não nos ajudou a fazer o que queríamos, tivemos que fazer outro jogo diferente do que havíamos preparado, mas conseguimos, para brigar, a segunda bola, vencer os duelos, jogar com o erro do adversário. o conseguimos jogar. No primeiro tempo fizemos alguns passes para trás e a água parou. Fizemos o jogo que tínhamos que jogar em campo”, iniciou.