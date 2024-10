Mazraoui, do Manchester United, passa por cirurgia cardíaca

Noussair Mazraoui, lateral do Manchester United, passou por um susto, mas, felizmente, foi apenas um alarme falso. De acordo com informações da imprensa inglesa, divulgadas nesta quinta-feira (10), o jogador precisou realizar uma cirurgia devido a uma arritmia cardíaca.

O jogador marroquino, de 26 anos, passou por uma intervenção cirúrgica simples após sentir palpitações. No entanto, tudo indica que se tratava de uma condição relativamente comum. Isto porque a ‘BBC’ informou que Mazraoui deve se recuperar completamente e estará disponível para a seleção do Marrocos nas próximas semanas. Ou seja, o procedimento foi realizado por precaução.

Mazraoui, que chegou ao Manchester United na última janela de transferências, vindo do Bayern de Munique por cerca de 15 milhões de euros (R$ 90 milhões), foi titular em todos os sete jogos do time na Premier League nesta temporada, somando 10 partidas em todas as competições.