Mayke treina sem restrições e vira opção para reta final do Brasileiro

O Palmeiras seguiu nesta quinta-feira (10/10) sua preparação para o duelo contra o Juventude. As equipes se enfrentam no dia 20 de outubro, às 20h (de Brasília), em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. Para o embate, o técnico Abel Ferreira deve ter todos os seus laterais-direito à disposição. Afinal, Mayke treinou sem restrições e deve voltar a ser opção.

Mayke participou de toda a atividade no gramado sem restrições e está recuperado da lesão na panturrilha direita. Ele não atua desde o final de agosto, na vitória sobre o Cuiabá. Ele passou por uma preparação especial durante o período afastado para evitar novos problemas médicos, já que só nesta temporada, o atleta se lesionou quatro vezes.