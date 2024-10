Lédio Carmona passa frio em transmissão e viraliza nas redes sociais

Internautas comentam postura do comentarista do Sportv em passagem antes de jogo do Brasil contra Chile, pelas Eliminatórias

No intervalo da partida entre Venezuela e Argentina, a transmissão do Sportv foi direto para Santiago, no Chile, para informar rapidamente sobre o confronto entre Brasil e Chile. O narrador Luiz Carlos Júnior e os comentaristas Paulo Nunes e Lédio Carmona estiveram à frente naquele momento. No entanto, os telespectadores observaram uma situação inusitada com o comentarista Lédio.

O jornalista estava tremendo e se mexendo muito, enquanto opinava sobre o duelo do Brasil de 21h (de Brasília), pela nona rodada das Eliminatórias. O caso acabou viralizando nas redes sociais após passagem:

