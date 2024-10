Japão bate a Arábia Saudita e dispara no Grupo C das Eliminatórias Asiáticas

O Japão conquistou importante vitória pelas Eliminatórias Asiáticas para Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira (10), a seleção nipônica visitou a Arábia Saudita, no estádio Rei Abdullah, e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Kamada e Ogawa.

O resultado fez os japoneses dispararem na liderança do Grupo C das Eliminatórias Asiáticas. Afinal, com o triunfo fora de casa, chegaram a nove pontos, abrindo cinco de vantagem para Austrália, a própria Arábia Saudita e o Bahrein.

