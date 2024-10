Igor Jesus quebra jejum do Botafogo na Seleção Brasileira

Igor Jesus vai estrear na Seleção Brasileira sendo titular nesta quinta-feira (10). Com isso, o jogador do Botafogo vai quebrar um jejum do clube carioca com atletas que defendem o país: Há 29 anos, um centroavante do Alvinegro não inicia um jogo entre os 11 com a camisa verde e amarela.

De acordo com Ricardo Macieira, coordenador e curador do Museu Botafogo, o último centroavante do Botafogo a começar como titular pelo Brasil foi Túlio, em 1995. Ele atuou em uma partida amistosa contra a Argentina e formou dupla no ataque com Donizete Pantera, à época também alvinegro.

Logo depois, Ronaldo Fenômeno assumiu a posição e foi o titular da camisa 9 nas três Copas do Mundo seguintes e um dos maiores atacantes da história. No entanto, nos últimos anos, o Brasil segue em busca de um centroavante definitivo para a equipe. Recentemente, nomes como Richarlison e Gabriel Jesus tiveram oportunidades no comando de Tite, mas não se firmaram.