Igor Jesus é primeiro jogador do Botafogo a marcar pela Seleção desde 1998

Atacante marca em duelo contra o Chile, nesta quinta-feira (10/10), pela nona rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026

Em sua estreia pela Seleção Brasileira, Igor Jesus, do Botafogo, já fez história nesta quinta-feira. Ao marcar um gol na partida contra o Chile, pela nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o centroavante se tornou o primeiro alvinegro a balançar as redes vestindo a Amarelinha desde 1998.

O último jogador foi Bebeto. Na Copa do Mundo daquele ano, na França, o lendário atacante marcou um dos gols da vitória por 3 a 2 sobre a Dinamarca, nas quartas de final. Naquela edição, que terminou com o Brasil vice-campeão, ele encontrou as redes três vezes.