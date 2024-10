Hungria x Holanda: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pela terceira rodada do Grupo 3 da Liga das Nações

A bola volta a rolar na Liga das Nações. Nesta sexta-feira (11), Hungria e Holanda se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Ferenc Puskas Stadium, em Budapeste, pela terceira rodada do Grupo 3 da competição. Ambas as equipes vêm de empate e vão em busca da vitória.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do sportv.

Como chega a Hungria

Ainda sem vencer nesta edição da Liga das Nações, a Hungria é a lanterna do Grupo 3 com apenas um ponto conquistado no empate contra a Bosnia na rodada passada. Dessa maneira, para seguirem vivos em busca de uma vaga para a fase mata-mata, os húngaros precisam aproveitar a vantagem de jogar em casa e arrancar pontos da Holanda nesta sexta-feira.