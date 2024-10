Haaland faz dois e se torna o maior artilheiro da história da Noruega

Erling Haaland foi mais uma vez o destaque da Noruega. Nesta quinta-feira (10), o atacante do Manchester City marcou dois gols no triunfo por 3 a 0 sobre a Eslovênia, no Estádio Ullevaal, em Oslo, pela terceira rodada do Grupo 3 da Liga das Nações. Dessa maneira, ele se tornou o maior artilheiro da seleção nórdica na história.

Com as duas bolas na rede, Haaland chegou a 34 gols em incríveis 36 jogos. Assim, superou Jörgen Juve, que tinha 33 em 45 partidas pela Noruega. O já falecido atacante atuou pela seleção da Escandinávia na década de 30.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O matador do City demorou apenas sete minutos para abrir o placar para a Noruega. O segundo gol veio dos pés de Sorloth, do Atlético de Madrid. Em seguida, Haaland marcou mas um, dando números finais à partida.