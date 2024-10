Grécia faz história, vence Inglaterra e segue com 100% na Liga das Nações

Gregos vencem os ingleses pela primeira vez na história do confronto e garantem a liderança isolada do Grupo 2 após vitória em Wembley

Ninguém segura a Grécia na Liga B da Liga das Nações. Nesta quinta-feira (10), os gregos surpreenderam e venceram a Inglaterra pela primeira vez na história. Ao mesmo tempo, o resultado de 2 a 1, em Wembley, manteve os 100% de aproveitamento dos gregos no Grupo 2. O atacante Pavlidis foi o grande destaque do jogo, com dois gols marcados. O camisa 14 abriu o placar no início do segundo tempo, mas Bellingham deixou tudo igual para os donos da casa. No entanto, o atacante grego voltou a balançar a rede nos acréscimos da partida e confirmou a vitória grega em Londres, pela terceira rodada da fase de grupos da competição.

Dessa maneira, a Grécia chegou a três vitórias em três jogos e abriu vantagem na liderança do Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações. Ao mesmo tempo, os gregos acabaram com a invencibilidade da Inglaterra na competição, que segue na vice-liderança, com seis pontos conquistados nas duas primeiras rodadas.

Além disso, a Irlanda venceu a Finlândia por 2 a 1 e somou os três primeiros pontos no Grupo 2, em duelo realizado simultaneamente nesta quinta-feira.