Gatito brilha, Paraguai suporta pressão do Equador e conquista empate fora de casa

Com o placar final em 0 a 0, o Equador chegou aos 12 pontos, portanto, ocupa a quarta colocação e confirmando atualmente vaga para a Copa do Mundo de 2026. Já o Paraguai chegou aos 10 pontos e é apenas o oitavo colocado. Contudo, vem de grandes resultados e anima seus torcedores em busca de uma vaga no próximo mundial.

Aliás, o grande destaque do confronto foi o goleiro Gatito, que fez defesas excelentes e impediu a vitória do Equador. O duelo ocorreu nesta quinta-feira (10), pela nona rodada da competição, no Estádio Casa Blanca, em Quito. No ataque, o time paraguaio pouco fez e finalizou apenas aos 25 minutos da etapa final.

O Paraguai surpreendeu novamente com sua retranca e conquistou mais um ponto nas eliminatórias. Após vencer o Brasil em casa, a seleção comandada por Gustavo Alfaro suportou a pressão do Equador e garantiu mais um ponto, desta vez fora de seus domínios. O duelo terminou empatou por 0 a 0.

Equador é melhor na primeira etapa

A seleção equatoriana dominou a primeira etapa, chegando a 80% de posse de bola, mas não converteu esse domínio em gols. O goleiro Gatito, do Paraguai e do Botafogo, fez boas defesas e evitou que sua equipe fosse derrotada nos 45 minutos iniciais. Todavia, as seleções foram para o intervalo com o placar em 0 a 0.

Paraguai suporta a pressão equatoriana

O Equador manteve o controle do jogo e pressionou bastante, sempre no campo de ataque. No entanto, diferentemente do primeiro tempo, Gatito não foi muito exigido. Aos 45 minutos, os donos da casa reclamaram de uma penalidade sobre Moisés Caicedo, mas o árbitro brasileiro Claus mandou o jogo seguir.

Próximos jogos das seleções