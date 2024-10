França goleia Israel na Liga das Nações

Para surpresa de ninguém, a França goleou Israel nesta quinta-feira (10/10) pela terceira rodada do Grupo 2 da Liga das Nações, com um placar de 4 a 1. O jogo, que teve o mando dos israelenses, foi realizado em campo neutro, no Estádio Bozsik, em Budapeste, Hungria. Três gols ocorreram no primeiro tempo: Camavinga abriu o placar para os franceses. Mas Gandelman empatou para Israel. Contudo Nkunku, que substituiu o não convocado Mbappé, marcou um belo gol. Na etapa final, Guendouzi e Barcola marcaram ja na reta final.

Com esta vitória, a França chega aos seis pontos, ocupando a segunda posição, atrás da Itália, líder com sete pontos. Israel, com esta derrota, ocupa o último lugar do grupo, com zero ponto. A Bélgica completa o grupo e está em terceiro, com quatro pontos.

Hungria como campo neutro

O jogo foi realizado na Hungria devido ao conflito atual em Israel, que está em guerra contra os grupos Hamas e Hezbollah, impossibilitando a realização de jogos em segurança no território israelense. Assim, a escolha da Hungria, um país com o qual Israel mantém amizade política, foi a solução viável.