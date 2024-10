Flamengo presenteia filhos de jogadores pelo Dia das Crianças

Gisellen Ramalho, esposa de Bruno Henrique, publicou um vídeo em que aparece os dois filhos do casal brincando com a moto.

O Flamengo presentou os filhos dos seus jogadores pelo Dia das Crianças. Apesar da data comemorativa ser no dia 12 de outubro, sábado, o clube carioca já fez a festa da criançada na quarta-feira, com motos de brinquedo. Nas redes sociais, familiares e até mesmo os próprios atletas agradeceram as lembranças.

“Eles amaram muito. Que presente lindo. Fizeram a alegria deles”, disse Gisellen no Instagram.

O brinquedo é personalizado, claro, com as cores do Flamengo. Além disso, escudos do clube carioca enfeitam a moto em mais de um espaço.

Treinamentos na Data-Fifa

Enquanto os filhos são presenteados pelo Flamengo, os pais seguem focados na preparação para os próximos jogos. O elenco rubro-negro se reapresentou na tarde da última quarta-feira. Antes do jogo contra o Fluminense, no dia 17, uma quinta-feira, os atletas receberão folga no domingo.