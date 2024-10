Filha de Neymar surge com passaporte aos três meses de vida

Helena, filha caçula de Neymar, surgiu em uma foto segurando um passaporte; bebê é fruto do relacionamento do jogador com Amanda Kimberly Crédito: Jogada 10

Filha caçula de Neymar, Helena exibiu o seu primeiro passaporte. A pequena, que tem três meses de vida e é fruto do relacionamento do jogador com Amanda Kimberlly, apareceu em uma foto segurando o documento que possibilita a entrada em diferentes países do mundo. O registro foi publicado no story de Natália Carvalho na última quarta-feira (9), amiga próxima de Amanda. Influenciadora, ela conta com mais de 120 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Na imagem, assim como o passaporte, Helena também aparece exibindo uma mini bolsa da marca Saint Barth. Um modelo similar do item aparece à venda por quase R$ 2 mil. Alguns internautas brincaram sobre o fato da pequena já possui este tipo de documento.