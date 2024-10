Fifa coloca Rony, do Palmeiras, em lista ao lado de Modric e Neymar

Perfil oficial do Super Mundial de Clubes destaca alguns dos camisas 10 que vão disputar o torneio em 2025, em 11 cidades dos EUA

O perfil oficial do Mundial de Clubes da Fifa fez uma postagem que agitou as redes sociais nesta quinta-feira. A página destacou alguns dos camisas 10 que irão disputar o torneio. E o atacante Rony, do Palmeiras apareceu na lista recheada de craques

O jogador do Verdão está ao lado de Luka Modric, do Real Madrid, e Neymar, do Al Hilal. Outros jogadores estão na foto: Cavani (Boca Juniors), Jack Grealish (Manchester City) e Lautaro Martínez (Inter de Milão).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além de Rony e Neymar, outro brasileiro aparece nessa postagem. Yan Sasse, revelado no Coritiba, jogará o Mundial pelo Espérance de Tunis, da Tunísia.