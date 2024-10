Ferroviária só empata com time colombiano e dá adeus à Libertadores feminina

Guerreiras Grenás, que precisavam vencer para avançar na competição continental, ficam no 1 a 1 com o Santa Fe, em Assunção

A Ferroviária é a primeira equipe brasileira eliminada nesta edição da Libertadores Feminina. Nesta quinta-feira (10), em Assunção, no Paraguai, as Guerreiras Grenás ficaram no empate por 1 a 1 com o Santa Fe, da Colômbia, pela última rodada da fase de grupos. Só a vitória daria a classificação para as quartas de final.

Desse modo, o time paulista se despede da competição continental. O Independiente Dragonas, do Equador, venceu por 2 a 0 o Peñarol, do Uruguai e avançou na chave juntamente com o Santa Fe.

