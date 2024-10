Equador x Paraguai: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo pela nona rodada das Eliminatórias. Equatorianos jogam em casa e buscam se manter no G6 Crédito: Jogada 10

Em Quito, no Estádio Casa Blanca, o Equador recebe o Paraguai, nesta quinta-feira (10/10), pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026. O jogo começa às 18h (de Brasília). O Equador é o quarto colocado com 11 pontos e espera mais um bom resu.tado para, assim, se manter na zona de classificação direta à Copa (G6). Os paraguaios estão em sétimo, com nove pontos. Esta posição garante vaga para a repescagem mundial. Onde assistir O canal SporTV3 transmite a partir ds 18h (de Brasília). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Equador O treinador Sebastián Beccacece está muito confiante em um bom resultado. Afinal, o Equador joga em casa e tem status de favorito. Mas ele avisa que o adversário vem de uma excelente vitória sobre o Brasil. Além disso, conta com um técnico que conhece muito bem os pontos fortes e fracos dos equatorianos. Assim, será necessária atenção redobrada para que o time saia com boa vitória nesta quinta.

“Será uma partida de altíssimo risco. Precisamos ter concentração extrema. Mas é essencial assumir o protagonismo. Dessa forma, vamos conseguir o sucesso”, disse. Para este duelo, Beccacece armou uma equipe bem ofensiva, apostando no trio de ataque com Yeboah, Sarmiento e Enner Valencia. Este último está atravessando boa fase, tanto no Internacional quanto na Seleção. Com isso, é a maior esperança de gol. Como chega o Paraguai A grande atração do Paraguai para esta partida está no banco de reservas. É o treinador Gustavo Alfaro. Ele comandou a seleção local por anos, fez um ótimo trabalho e é querido pela torcida. Mas desta vez estará do outro lado.

“Voltar até Quito é muito forte. Vivi grandes momentos no Equador e sinto que recebi uma seleção equatoriana em um patamar e entreguei em outro”. Apesar do carinho, espera sucesso na partida desta quinta-feira. A vitória sobre o Brasil na rodada passada motiva muito o grupo para este duelo na altitude de Quito. O treinador vai com um esquema com três volantes bem presos (Villalba, Cubas e Bobadilla) e apenas com Isidro Pitta (do Cuiabá) ou Alex Arce na frente. Porém, ele afirmou que o esquema não será defensivo. “Conheço bem o Equador e temos de propor o jogo. Se deixarmos que eles fiquem com a bola e nos dominem, perderemos esta partida”, finalizou o treinador.