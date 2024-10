Deschamps garante estar tranquilo sem Mbappé: ‘Eu tomei a decisão’

Apesar de ser poupado pelo técnico da França, atleta atuou com a camisa do Real Madrid, o que chamou a atenção da torcida

“Eu tomei a decisão com os elementos que tinha. É verdade, ele jogou a partida do fim de semana, não inteiro, sem estar 100%. Está bem para o jogador e para a seleção francesa? Acho que não”, disse Deschamps, em entrevista coletiva.

Apesar disso, o jogador voltou a campo antes do previsto no clube merengue depois de ter sentido um desconforto após a derrota para o Lille, pela Champions League. Um dia após a lista de convocação, o atleta apareceu na lista de relacionados para o duelo com o Villarreal.

Nesta Data Fifa, a ausência de Kylian Mbappé na convocação da França chamou a atenção dos torcedores. Afinal, o astro já se recuperou dos problemas físicos e tem atuado com a camisa do Real Madrid. No entanto, o técnico Didier Deschamps garantiu que está tranquilo com a decisão e que o atacante não está 100% recuperado.

“O empregador do jogador é o clube. Os clubes sempre têm este poder, não são as federações que pagam aos jogadores. O interesse entre os times e as seleções pode ser comum, exceto quando há jogos. O fato de os clubes estarem atentos, para não dizer reticentes, não é algo específico com Kylian. Ele cristaliza muitas coisas quando não está aqui, mas tenho certeza de que está comprometido com a seleção francesa”, acrescentou o técnico.

A França, portanto, mede forças com Israel, na terceira rodada da Liga das Nações, nesta quinta-feira (10), às 15h45 (de Brasília), na Bozsik Aréna (Hungria). Na sequência do torneio, a seleção enfrenta a Bélgica no Rei Balduíno, às 15h45 (de Brasília), do dia 14, pela quarta rodada.