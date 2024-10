Decisivo, Luiz Henrique vê início de mudança em fase da Seleção: ‘Vamos lutar’

Atacante do Botafogo marca o gol da vitória do Brasil sobre o Chile, nesta quinta-feira, pela nona rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo

“Essa camisa representa muita coisa. Sabemos o que está acontecendo, mas queremos mudar isso. Estamos começando, primeiro passo com essa vitória, depois em Brasília temos um jogo muito importante. Vamos representar essa camisa com toda garra e carinho”, destacou.

O Brasil venceu o Chile de virada por 2 a 1, nesta quinta-feira, em Santiago, com gols de dois jogadores do Botafogo : Igor Jesus e Luiz Henrique. Os atacantes foram os destaques da partida em uma atuação sem muito brilho da Seleção. Após a partida, o decisivo Luiz Henrique destacou o empenho do time e ressalta que a Seleção vai buscar o caminho das vitórias.

Autor do gol de empate, Igor Jesus, também do Botafogo, vibrou com o gol nesta quinta-feira e também a entrega do grupo para buscar a virada, mesmo fora de casa.

“Muito feliz pelo gol e parabenizar o grupo que se entregou do início ao fim. Durante a semana a gente trabalhou e conseguimos conseguir colocar em prática e muito feliz pela vitória”, disse o jogador na saída de campo.

Com a vitória, o Brasil respira nas Eliminatórias Afinal, com os resutados da rodada, entrou na rodada em sétimo lugar e agora, chegando aos 13 pontos, pulou para quarto. Mas muito atrás da líder Argentina. A Seleção volta a jogar na próxima terça-feira (15/10), contra o Peru, às 21h45, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.