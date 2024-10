CPI de Manipulação de Apostas Esportivas convoca Paquetá para depor

Meio-campista da Seleção Brasileira e do West Ham, Lucas Paquetá recebeu a convocação para dar seu depoimento na CPI da Manipulação de Apostas Esportivas. Assim, a Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado exige a presença do jogador em 29 de outubro. A propósito, a influenciadora Deolane Bezerra terá também que prestar esclarecimentos no mesmo dia.

Durante a última sessão na casa, o presidente da CPI, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO), demonstrou sua insatisfação pelo fato de Paquetá seguir na Seleção em meio a acusações. Afinal, ele está na lista de atletas convocados para defender a pentacampeã mundial, nesta data Fifa. Pelas Eliminatórias, o Brasil enfrenta Chile, nesta quinta-feira (10), em Santiago, e Peru, na próxima terça-feira (15), em Brasília.

“Eu acho um absurdo, eu acho abominável o jogador Paquetá ainda estar na Seleção Brasileira, sendo convocado, jogando, sendo que o nome dele está sendo investigado totalmente. Os indícios são fortes. Ouvimos até o próprio William (Rogatto), que deixou claro que o Paquetá realmente envolveu a família dele, não é isso? Agora vem mais uma informação de outro jogador ligado a ele”, opinou Kajuru.