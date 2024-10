Corpo de jogador da seleção grega foi encontrado no aniversário da filha

Autoridades de saúde encontraram o jogador greco-inglês George Baldock, de 31 anos, morto na piscina de sua casa em Antenas, na Grécia, na noite dessa quarta-feira (9). O corpo foi achado na data em que a família celebrava o aniversário da filha do jogador, que estava em outro país com mãe, e notou sua ausência das celebrações. O atleta da seleção grega passará por exames toxicológicos e autópsia para verificar as causas da morte.

Baldock estava sendo procurado pela esposa para celebrar o aniversário da filha, que vive em Londres com a mãe. Após inúmeras tentativas, ela buscou o contato de um amigo de George, que se deslocou ao local e acionou as autoridades de saúde. Os médicos, ainda de acordo com a imprensa local, chegaram à residência por volta das 22h38 – nove minutos após a ligação.

A equipe de saúde confirmou a morte do jogador no local. Autoridades judiciais chegaram na sequência e passaram a ter acesso aos registros das câmeras de segurança, além dos depoimentos de testemunhas.