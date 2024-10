Coritiba lança terceiro uniforme para celebrar os 115 anos do clube

O Coritiba lançou a camisa número três da temporada nesta quinta (10), em homenagem ao aniversário de 115 anos, que será no sábado (12). O uniforme teve lançamento na versão jogador e goleiro. A estreia do novo uniforme será contra o Amazonas, neste domingo (13).

A camisa traz homenagens a Hans Egon Breyer, zagueiro alemão do Coritiba nos anos 1940. O jogador deu origem ao termo “coxa-branca”, como conta o clube, já que recebeu o nome desta forma pelos torcedores do rival, Athletico, e decidiu adotar o apelido.

“É um modelo em que o torcedor consegue encontrar diversas referências e sentir o orgulho de vestir uma camisa que carrega a história centenária do Coritiba. Muitas camisas são lançadas mundo afora e é unanimidade para todos nós que essa é uma das mais bonitas que já vimos no nosso futebol”, disse Renato Kobbi, Diretor Comercial e de Negócios do Coritiba, ao site do clube.