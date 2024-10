Corinthians corre para contratar Hugo Souza em definitivo nesta quinta

O Corinthians pode, a partir desta quinta-feira (10/10), acionar a cláusula prevista em contrato para adquirir 50% dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza. O jogador pertence ao Flamengo e está emprestado ao Timão, que já informou publicamente a intenção de exercer a opção de compra do arqueiro.

O presidente do clube, Augusto Melo, chegou a avisar que a aquisição seria feita no dia 1° de outubro. Mas houve um erro de data. No acordo feito entre as duas partes, o Corinthians só pode fazer a compra em definitivo do goleiro no dia 10 de outubro. Assim, o Timão precisou pagar R$ 500 mil para ter o jogador contra o Flamengo, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.