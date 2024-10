Confira a reta final do Fluminense e rivais diretos no Brasileirão

Tricolor ainda tem dez jogos até o fim da temporada; veja todos os confrontos do Flu e também dos adversários próximos na tabela

Com dez jogos faltantes para encerrar a temporada, o Fluminense tem uma missão clara nesta reta final de Brasileirão: se livrar de qualquer chance de rebaixamento. A equipe, que forja uma recuperação no certame, vem em 16º, com 30 pontos em 28 partidas.

Assim, precisa de pelo menos 15 pontos dos 30 em disputa para chegar aos 45 (historicamente reconhecida como pontuação suficiente para se manter na Série A). Saiba, então, quais os últimos dez compromissos do Fluminense na temporada e também os dos rivais diretos na luta contra o descenso.

