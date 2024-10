Com gol de botafoguenses, Brasil vence Chile pelas Eliminatórias

Seleção leva gol no primeiro minuto, empata no fim da etapa inicial e vira no fim. Igor Jesus e Luiz Henrique marcaram. Brasil em 4º

Na noite desta quinta-feira (10/10), o Brasil enfrentou o Chile no Estádio Nacional de Santiago e venceu de virada por 2 a 1 em um jogo desafiador, válido pela nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O triunfo contou com gols de jogadores do Botafogo: o estreante Igor Jesus, que marcou no fim do primeiro tempo, e Luiz Henrique, que definiu a vitória aos 43 minutos da etapa final. O gol chileno foi anotado por Vargas logo no primeiro minuto de jogo.

Com a vitória, o Brasil respira nas Eliminatórias Afinal, com os resutados da rodada, entrou na rodada em sétimo lugar e agora, chegando aos 13 pontos, pulou para quarto. Mas muito atrás da líder Argentina. Mas o Chile é o penúltimo, com cinco pontos e, a depender do jogo entre Uruguai e Peru, cair para último.

Primeiro tempo: terror e alívio

O Brasil começou o jogo da pior forma possível. No primeiro minuto, sofreu um gol devido a um erro generalizado da defesa. Primeiro, Abner deu total liberdade ao lateral-direito Loyola, que cruzou para a segunda trave. O lateral Danilo não marcou Vargas, que cabeceou sozinho. Para piorar, Ederson estava adiantado e não conseguiu defender um gol que seria fácil. Lamentável. Logo em seguida, aos dois minutos, Paquetá fez falta e recebeu cartão amarelo.