Cenário otimista para retorno de Luiz Araújo preocupa Flamengo internamente

Atacante sofreu uma grave lesão na cartilagem do joelho direito ainda no primeiro tempo do empate com o Vasco, no dia 15 de setembro de 2024

Luiz Araújo segue em recuperação da grave lesão de cartilagem no joelho direito e pode ser submetido apenas a trabalhos fisioterápicos sem impactos. O atleta ainda está em fase de recolocar os pés no chão e nesse cenário, o panorama mais otimista possível prevê retorno para última semana de novembro. O Flamengo, porém, se preocupa quanto à volta em 2024.

Um dos pilares do Flamengo principalmente em situações críticas da temporada, Luiz Araújo não atua desde o empate com o Vasco pelo Brasileirão – no dia 15 de setembro. O camisa 7 fraturou a cartilagem do joelho direito ainda no primeiro tempo do clássico dos milhões, no Maracanã.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O camisa 7 passou por cirurgia no dia 18 de setembro, em procedimento feito pelo médico Max Ramos, acompanhado por Márcio Tanuure – chefe do DM do Flamengo. Logo após a operação, estabeleceu-se que Luiz passaria por um processo de seis semanas de fisioterapia sem impacto, no qual ele se encontra atualmente. Ou seja, o jogador ainda não está totalmente liberado para sair da maca.