Cazé doa dinheiro para festa da torcida do Vasco na Copa do Brasil

O youtuber Casimiro Miguel, mais conhecido como Cazé, fez uma generosa doação para uma torcida organizada do Vasco. O objetivo é fortalecer a festa dos integrantes no jogo contra o Atlético, na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, que será no próximo sábado (19), no São Januário.

No total, o dono da Cazé TV mandou R$ 10 mil reais para os torcedores vascaínos.

As torcidas de Vasco e Atlético são unidas e geralmente ficam juntas antes dos jogos. Aliás, foi assim no primeiro jogo da decisão, com atleticanos e vascaínos juntos na Arena MRV, em Belo Horizonte.