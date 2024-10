Carille tem dor de cabeça para substituir João Schimdt, no Santos

O Santos iniciou sua preparação para o duelo contra o Mirassol, que acontece no próximo sábado (12), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Contudo, para o embate decisivo da parte de cima da tabela, o técnico Fábio Carille tem uma dúvida para o meio de campo.

As opções para atuar como primeiro volante são Alison e Vinicius Balieiro. Contudo, nenhum dos dois atuou sequer um minuto nesta temporada. Assim, Sandry, apesar de ser um segundo volante de origem, pode ser o escolhido para atuar mais recuado. Outra possibilidade é recuar Diego Pituca, que já fez essa função no passado. Fábio Carille terá mais duas sessões de treino para saber a melhor opção para montar seu meio de campo.

O Santos ocupa a segunda colocação na Série B, com 53 pontos, um a menos que o líder Novorizontino. O Mirassol, adversário deste sábado, é o quarto colocado, com 50 pontos, o que torna o confronto direto uma batalha decisiva na luta pelo acesso à Série A. A vitória é fundamental para que o time de Carille continue firme na busca pela liderança e garanta uma vaga na elite do futebol brasileiro, além de seguir sonhando com o título.

