Bolívia quebra jejum de 21 anos, vence a Colômbia e sonha com a Copa

Jogando no segundo estádio mais alto do mundo, La Verde faz 1 a 0 mesmo com um a menos e volta a vencer colombianos depois de 13 partidas Crédito: Jogada 10

Eram 21 anos e 13 jogos sem vencer a Colômbia. Mas, jogando a 4.070 metros acima do nível do mar, em El Alto, no Estádio Municipal – segundo mais alto do mundo, a Bolívia voltou a fazer história. Nesta quinta-feira (10), La Verde fez 1 a 0 nos colombianos, encerrando o longo jejum e entrando de vez na briga por vaga na Copa do Mundo. Pela nona rodada das Eliminatórias para o Mundial de 2026, os bolivianos venceram mesmo com um a menos graças a um golaço do jogador do Santos, Miguelito. Assim, a equipe tira derrota o último invicto na competição e ultrapassa até mesmo o Brasil. Abre o olho, Dorival! É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Dorival confirma Abner e Igor Jesus como titulares contra o Chile

O jogo Apesar de zerado no placar, o primeiro tempo foi bastante movimentado no Estádio Municipal. A Bolívia começou melhor, apostando em cruzamentos pelo lado esquerdo. Mas a torcida levou uma ducha de água fria logo com 21′. Afinal, o volante Cuéllar deu carrinho por trás no atacante Martínez e levou cartão vermelho direto. O jogador colombiano precisou ser substituído, aliás. Mesmo com um a menos, Suárez chegou a colocar os bolivianos na frente, aos 24′, após cabeçada em cruzamento em cobrança de falta. O zagueirão, porém, estava impedido. A Colômbia passou a acalmar o jogo e botar a bola no chão. Assim, criou a melhor chance do primeiro tempo, inacreditavelmente perdida por Córdoba (substituto de Martínez). Após linda enfiada de James para Santiago Arias, o lateral cruzou rasteiro para o atacante livre e com gol vazio. De maneira surpreendente, o camisa 9 errou o alvo e chutou na trave, aos 29′.

Segundo tempo Na etapa final, a Bolívia chegou ao seu gol graças a talento ‘brasileiro’. O jovem Miguelito, do Santos, de apenas 20 anos, enfileirou defensores colombianos e, de canhota, mandou um petardo no ângulo de Vargas. Golaço e furor no abarrotado Municipal. Atrás no placar, só restou à Colômbia se lançar ao ataque. O goleiro Viscarra, porém, tinha outros planos. Em dois chutes seguidos – de Luís Díaz e Jhon Arias – o arqueiro evitou de maneira incrível o empate dos adversários. A pressão seguia, com lances especialmente criados por James Rodríguez. Num desses, a Colômbia reclamou e muito de pênalti. Após cruzamento do camisa 10 ex-São Paulo, a bola bateu na mão Haquin e foi para escanteio. O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio aguardou por mais de um minuto, mas o VAR decidiu que não houve pênalti. No fim, pressão superada e frenesi em El Alto com a quarta vitória

Próximos passos A Bolívia agora passa a crer e muito em vaga na Copa do Mundo 2026. Sem se classificar a um Mundial desde 1994, La Verde chega na quinta posição, com 12 pontos, superando o Brasil, aliás, que fica com dez (ainda joga na rodada). A seleção boliviana, porém, enfrenta ninguém menos que a Argentina em seu próximo compromisso, na terça (15), em Buenos Aires. Já a Colômbia, que perde sua invencibilidade (era a última nesta condição), fica em segundo, com 16 pontos. O próximo compromisso é contra o Chile, em casa, também na terça-feira, pela nona rodada. BOLÍVIA 1 X 0 COLÔMBIA 9ª Rodada das Eliminatórias da América do Sul

Data e horário: quinta-feira, 10/10/2024, 17h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal, El Alto (BOL)

BOLÍVIA: Viscarra; Medina, Haquín, Marcelo Suárez e José Sagredo; Robson Matheus (Terrazas, 35’/2ºT), Héctor Cuéllar e Jeyson Chura (Villamíl, 31’/1ºT); Ramiro Vaca, Miguelito (Paz, 23’/2ºT) e Algarañaz (Bruno Miranda, 35’/2ºT): Técnico: Óscar Villegas.

COLÔMBIA: Vargas; Santiago Arias, Ditta, Lucumí e Borja; Uribe (Richard Ríos, intervalo), Castano (Lerma, 18’/2ºT), Jhon Arias (Asprilla, 18’/2ºT), James Rodríguez e Luis Díaz (Cucho Hernández, 33’/2ºT); Róger Martínez (Jhon Córdoba, 26’/1ºT). Técnico: Néstor Lorenzo.

Gols: Miguelito, 13’/2ºT (1-0)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Auxiliares: Bruno Boschilia e Nailton de Souza (BRA)

VAR: Daniel Bobre Bins (BRA)

Cartões Amarelos: Bruno Miranda (BOL); Castaño (COL)

Cartão Vermelho: Héctor Cuéllar (BOL), 20’/1ºT*