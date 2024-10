Autópsia confirma afogamento como causa da morte de jogador grego

George Baldock, jogador do Panathinaikos, morreu afogado. De acordo com informações do site ‘Sportal.gr’, essa foi a conclusão da autópsia realizada no corpo, encontrado na noite de quarta-feira (9), na piscina do seu apartamento, nos arredores de Atenas, na Grécia.

Segundo a mesma fonte, os exames indicam que a morte ocorreu por volta das 19h, e o corpo acabou sendo descoberto pela polícia às 22h. O alerta foi dado pela esposa do jogador, que estava na Inglaterra e tentou entrar em contato com ele por várias horas, pedindo que ligasse para dar os parabéns à filha.

Não havia sinais de crime no corpo de Baldock. Amostras foram retiradas para exames toxicológicos, mas os resultados ainda devem demorar. Além disso, perto da piscina, a polícia encontrou uma garrafa de vodka e alguns copos, enviados para análise. As imagens do sistema de câmeras de segurança do condomínio também acabaram sendo recolhidas.