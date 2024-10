Atacante do Cruzeiro posta vídeo sobre recuperação de lesão

Dinenno passou por duas cirurgias em 2024: a primeira no púbis e a segunda no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito

O atacante Juan Ignacio Dinenno publicou, na tarde desta quinta-feira (10), um vídeo mostrando momentos de sua recuperação. O atleta está afastado por causa de uma lesão e passou por cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito.

Os comentários na publicação mostram cruzeirenses enviando mensagens de apoio ao atleta. Dinenno aparece no vídeo realizando exercícios de fortalecimento e fisioterapia no Cruzeiro. Além disso, ele também tem atividades para fazer em casa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dinenno sofreu uma grave lesão no jogo contra o Internacional, no Mineirão, no dia 28 de agosto, em partida do Campeonato Brasileiro. Ele havia retornado de outra lesão recentemente. Em maio, o argentino passou por uma cirurgia no púbis e ficou afastado por três meses.