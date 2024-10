Astro do cinema, Gael García Bernal se declara torcedor do Botafogo

Galã mexicano e astro internacional do cinema, Gael García Bernal fez uma revelação curiosa na noite desta quarta-feira (10), antes da pré-estreia de “La Máquina”, série que estará em cartaz no Disney +. Arranhando um português, o ator se declarou “escolhido”. Ou seja, mais um torcedor do Botafogo.

“No Brasil, meu time é o Botafogo. Sou Botafogo por causa de Waltinho Salles”, avisou.

Bernal se refere a Walter Salles, renomado diretor brasileiro e botafoguense fanático. Os dois trabalharam juntos no filme “Diários de Motocicleta” (2004). O longa metragem narra as viagens do médico e revolucionário Ernesto Che Guevara pela América Latina. Com Waltinho, o ator aprendeu a falar português.