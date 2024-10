Artilheiro do São Paulo em 2024, Luciano mira recorde pessoal no clube

Luciano é sempre um assunto que gera debate no dia a dia do São Paulo. Nome importante na história recente do clube, o jogador alterna entre titular absoluto e reserva de luxo toda temporada. Contudo, nunca deixa de ser um dos artilheiros do Tricolor no ano. Em 2024, ele é o principal goleador da equipe e agora tenta alcançar uma marca pessoal.

Afinal, na atual temporada, Luciano foi às redes 15 vezes, o mesmo número que conseguiu no ano passado. Contudo, em 2024, alcançou o feito com menos partidas disputadas (52 contra 59 jogos). Agora, o camisa 10 tem mais nove rodadas do fim da temporadas para bater sua melhor marca com a camisa do São Paulo.