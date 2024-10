Árbitra e inspetor são suspensos na Turquia por suposto vídeo íntimo vazado

A árbitra auxiliar Elif Karaarslan, de 24 anos, e o inspetor de arbitragem Orhan Erdemir, de 61, foram suspensos pela Federação Turca de Futebol após suposto vídeo íntimo dos dois juntos vazar. O material repercutiu nas redes sociais fazendo Elif e Orhan pegarem um gancho de 90 e 45 dias, respectivamente.

Com isso, eles estão proibidos de participar de qualquer atividade ligada ao futebol durante esse período. Porém, a árbitra nega que seja ela no vídeo e declara que irá adotar as ações legais necessárias para restaurar sua reputação. A defesa da vítima fala sobre montagem com inteligência artificial.

“Um vídeo montado foi publicado nas redes sociais, que não era o original e foi criado inteiramente por meio de inteligência artificial a partir da conta de outra pessoa nas redes sociais e não tem nenhuma relação com o cliente”, escreveu a defesa de Elif.