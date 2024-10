Ronaldinho Gaúcho toca o sino de encerramento na Bolsa de Valores de Nova York

Nesta quarta-feira (9), Ronaldinho Gaúcho marcou história mais uma vez ao tocar o sino de encerramento do pregão na Bolsa de Valores de Nova York. A cerimônia é uma tradição diária que sinaliza o fim das negociações. No futebol, apenas Pelé havia feito o gesto até então.

Este é um instante de grande expectativa para traders, investidores e analistas financeiros, pois representa um sinal do desempenho do mercado ao longo do dia. Assim, em mais um “rolê aleatótrio” do ex-jogador de futebol, Ronaldinho participou da cerimônia e estampou sua marca, a R10 Score nos telões do local.

“Um dos lugares mais importantes do mundo financeiro, fundado em 1817, e agora nosso Bruxo carimbou seu nome nesse cenário histórico. Só Pelé tinha feito isso antes no futebol. Agora, os dois monstros sagrados do esporte deixaram sua marca também fora das quatro linhas, no centro do mercado financeiro mundial. É craque de bola e de influência!”, disse a página oficial da R10 Score em publicação no Instagram.