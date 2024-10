Fábio acumula defesas difíceis e se torna peça-chave do Fluminense na temporada

Com dificuldade para ajustar o sistema defensivo quando está sem Thiago Silva, o técnico Mano Menezes viu a Raposa enfileirar chances na primeira etapa. Contudo, o goleiro assegurou o zero placar e defendeu sua meta com maestria. Na volta do intervalo, espalmou a cabeçada de Matheus Henrique, à queima-roupa, e garantiu os três pontos, depois do gol de Arias.

Dessa forma, o goleiro tem acumulado defesas difíceis e sido decisivo para a reação da equipe, que no momento está fora da zona de rebaixamento. Diante do Cruzeiro, no Maracanã, o arqueiro reencontrou o técnico Fernando Diniz e foi o melhor em campo com intervenções cirúrgicas nos momentos de aperto, sobretudo no primeiro tempo.

Depois de uma temporada inesquecível para a torcida, com o título inédito da Libertadores, o Fluminense não conseguiu corresponder em 2024 . Em campo, o time deu adeus às Copas e luta diretamente contra o rebaixamento no Brasileirão para salvar o ano. Um dos principais nomes esbanja experiência e qualidade, mesmo aos 44 anos: Fábio.

Diante do Atlético-GO, mais uma atuação consistente, com boas defesas e muita experiência. Se o goleiro fez de tudo em Goiânia, o restante da equipe ficou devendo. Uma atuação que aumentou a turbulência em uma reta final que promete ser intensa. No entanto, na rodada seguinte, o triunfo sobre o Cruzeiro recolocou a equipe nos trilhos, fora do Z4 e com a necessidade de cinco triunfos para alcançar os 45 pontos.

Mesmo na eliminação da Libertadores para o Atlético, quando o Tricolor teve sua pior atuação sob o comando do treinador, o arqueiro fez de tudo para impedir o resultado adverso. Foram diversas defesas, sobretudo no primeiro tempo. Uma delas na cobrança de pênalti de Hulk, que assegurou o empate sem gols antes do intervalo.

Números impressionam

De acordo com dados do portal “Sofascore”, Fábio é o goleiro dos times da primeira divisão com mais defesas em finalizações dentro da área desde 2023 (204, no total). Além disso, possui 380 defesas durante este período, em 117 partidas com a camisa do Tricolor de Laranjeiras.

Na atual edição do Campeonato Brasileiro, o jogador é o terceiro arqueiro com mais defesas (108, no total, sendo 61 delas em finalizações dentro da área). Esses números mostram que a situação do Fluminense poderia ser pior se não fossem as constantes boas atuações do atleta.

Titular absoluto, o jogador completou 49 partidas na temporada, 177 com a camisa do Fluminense. Na carreira, o arqueiro tem uma Copa América, uma Libertadores, uma Mercosul e uma Recopa. Além disso, três Brasileiros, três Copa do Brasil, três Cariocas, sete Mineiros e um paranaenses.