Atlético bate o Sport e garante sua primeira vitória no Sub-23

Com a vitória, afinal, o Galo chegou a quatro pontos e empata em número de pontos com os líderes da competição. Já o Sport segue com dois, na quinta posição.

O jogo

O Galo começou ganhando com gol de Vitão, aos 47 minutos. No entanto, na etapa complementar, o Sport conseguiu o empate. Todavia, quando o jogo caminhava para terminar na igualdade, o Atlético conseguiu a vitória, após jogada que a bola pegou na trave e, na sobra, o atacante atleticano Caio Maia balançou as redes. No finalzinho do jogo, o clube do Recife deu muita pressão, mas o Galinho conseguiu se segurar e garantiu sua primeira vitória no torneio.

ATLÉTICO 2 x 1 SPORT

Campeonato Brasileiro Sub-23 – 3ª rodada

Data/Horário: 9/10/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Sesc Venda Nova, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho

Assistentes: Samuel Henrique Soares Silva e Erica Mara da Silva Lopes.