Artur Jorge, do Botafogo, recebe prêmio em Portugal

O trabalho do técnico Artur Jorge no Botafogo está lhe rendendo prêmios individuais. O treinador ganhou o troféu “Talento que Marca o Mundo”, dado em seu país pela Liga Portugal, entidade máxima do futebol local.

A premiação, portanto, acontece de forma mensal à personalidade do futebol que mais se destacou fora do país, seja como jogador, seja como treinador, em forma de reconhecimento. Assim, uma votação dos Embaixadores da Liga Portugal, que normalmente são ex-jogadores que se destacaram no Campeonato Português ao longo da história, define quem vai receber o troféu.

“Quero agradecer à Liga Portugal e aos seus Embaixadores a atribuição deste prêmio. Deixa-me muito honrado e satisfeito, por ser sinal de reconhecimento do trabalho desenvolvido. Partilho este prêmio com a minha equipa técnica e com toda a estrutura do Botafogo, um clube que nos tem dado todas as condições para o nosso crescimento”, declarou Artur.