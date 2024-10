Vegetti fala sobre desejo de se aposentar no Vasco

Argentino volta a reiterar que, no que depender dele, se aposentará no Cruz-Maltino; jogador, porém, afirma que decisão depende do Vasco Crédito: Jogada 10

Cada vez mais perto de se tornar ídolo do Vasco, o atacante Vegetti voltou a falar sobre o desejo de se aposentar no clube. Em entrevista ao "Resenha do Fred", divulgada nesta terça-feira (8), o argentino não escondeu o carinho pelo Cruz-Maltino. Perguntado se seguiria no Vasco, o Pirata relembrou que tem contrato até 2025 e que não é possível fazer promessas. Mas, segundo ele, seu desejo é se aposentar no Gigante da Colina. LEIA MAIS: Vasco emplacará sequência de jogos no RJ; veja

“Eu falo isso sempre em toda a minha carreira: a gente não pode prometer algo sem saber o que vai acontecer. Eu tenho mais um ano de contrato (até dezembro de 2025), mas o presidente já falou comigo e com o meu empresário e eu disse: ‘cara, estou muito feliz aqui, se quiser que fique, depende de você”, disse, antes de complementar: “Se depender de mim, ficaria até aposentar. Falei isso para ele de coração que se fosse por mim ficaria até aposentar, mas não depende só de mim obviamente.” Artilheiro do Vasco pode chamar atenção de outros clubes Desde agosto de 2023 no Vasco, Vegetti já tem 29 gols em 65 partidas oficiais, o que representa uma ótima média de 0,44 gol por jogo. Assim, muitos clubes se interessam pelo atacante de 35 anos. Além de vice-artilheiro do Brasileirão, com nove gols, ele é o artilheiro da Copa do Brasil, com seis.