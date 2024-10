Futuro de Ten Hag no United segue indefinido após longa reunião

Apesar do pior início de temporada do clube na Premier League neste século, dirigentes adiam decisão sobre a demissão

A situação de Erik ten Hag à frente do Manchester United segue indefinida após uma reunião de seis horas, de acordo com informações da ‘Sky Sports‘, envolvendo os principais líderes do clube. O técnico não será demitido agora, mas seu futuro nos Red Devils permanece instável.

O treinador holandês passa pelo pior início de temporada do Manchester United neste século na Premier League, com apenas oito pontos em sete rodadas e somente cinco gols marcados. Apesar disso, a diretoria do United, segundo a imprensa inglesa, não quer tomar decisões apressadas. Isto porque a diretoria renovou o contrato de Ten Hag em junho, até 2026.

Jim Ratcliffe, sócio majoritário do clube, também entende que Ten Hag ainda não teve tempo suficiente para trabalhar com a nova estrutura do Manchester United, que acabou sendo totalmente estabelecida em julho deste ano. No entanto, devido ao fraco desempenho e com a pausa para a Data Fifa, a demissão de Ten Hag nos próximos dias não está descartada.