Canobbio, do Athletico, detona técnico do Uruguai: ‘Falta de respeito’

Atacante não foi convocado para a da Data-Fifa de outubro e conta que não existe mais relação com Marcelo Bielsa

O atacante do Athletico-PR, Canobbio, seguiu Luis Suárez e foi mais um jogador a criticar publicamente o técnico da seleção do Uruguai, Marcelo Bielsa. Nesta terça-feira (8), em entrevista à rádio “Carve Deportiva 1010 AM”, o jogador isse que o argentino lhe faltou com respeito.

“Eu sabia o que me esperava (não ser convocado) depois da minha reação e das coisas que eu disse na cara do Marcelo (Bielsa). Eu sou muito direto e muito frontal. Olho nos olhos quando tenho que falar, e muito seguro do que estava fazendo. Houve muita falta de respeito. E se há constante falta de respeito… E sou muito respeitoso, chega ao ponto que estoura”, contou Canobbio.