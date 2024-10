Brasil x Peru: veja preços dos ingressos para jogo em Brasília

Confronto será na terça-feira da semana que vem, no estádio Mané Garrincha, pela 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

Cerca de 70 mil ingressos estarão à venda com valores a partir de R$ 120. As entradas, aliás, também estarão disponíveis na bilheteria física do estádio, assim como de forma online no site da Bilheteria Digital.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que a venda de ingressos para Brasil x Peru se inicia nesta terça-feira (8), às 12h (de Brasília). O confronto válido pela 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 será realizado no Mané Garrincha.

Programação do Brasil

A Seleção Brasileira treina, nesta terça-feira, no CT do Palmeiras de olho no duelo contra o Chile, que será na quinta-feira (10), em Santiago. Na sequência, a equipe de Dorival Júnior, enfim, retorna ao Brasil e viaja diretamente para Brasília.

A equipe, aliás, treinará no Estádio Bezerrão, do Gama, para o duelo com o Peru. A Seleção Brasileira, afinal, ocupa a quinta colocação nas Eliminatórias da Copa do Mundo, com 10 pontos após oito rodadas.