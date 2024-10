United discute futuro de Ten Hag e já tem substituto em mente

Ex-jogador do clube e atual auxiliar, pode assumir comando do time em caso de demissão do holandês

O futuro do técnico Erik ten Hag no Manchester United será discutido durante uma reunião nesta terça-feira (7), após uma sequência de cinco jogos sem vitórias. Caso a demissão do treinador aconteça, o clube já tem um nome para assumir o time de forma temporária: Ruud van Nistelrooy, atual auxiliar de Ten Hag. A informação é do jornal britânico ‘The Guardian’.

Dessa maneira, Van Nistelrooy, ex-atacante que jogou por cinco anos no United, pode até se tornar o treinador permanente, dependendo de seu desempenho como interino. Algo semelhante aconteceu em 2019, quando Solskjaer assumiu o time após a saída de José Mourinho e acabou sendo efetivado no cargo.

Na temporada 2022/23, Van Nistelrooy foi o treinador principal do PSV, que ficou em segundo lugar no Campeonato Holandês e conquistou a Copa da Holanda.