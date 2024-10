Real Madrid tem interesse na contratação de Alexander-Arnold, do Liverpool

O Real Madrid definiu um dos alvos para substituir Carvajal, que sofreu lesão no joelho e deve ficar de fora dos gramados por cerca de oito meses. Assim, a diretoria merengue quer a contratação do lateral-direito Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, segundo a imprensa espanhola.

Vale lembrar que o jogador é um desejo antigo do clube, que o enxerga com o perfil necessário para fazer a equipe ter mais qualidade pelo setor. O atleta tem contrato até junho de 2025 e não tem interesse em renovar com os Reds.

De acordo com o “Marca”, a situação com Carvajal mudou os planos do Real Madrid, que agora terá que ser mais efetivo no mercado. Antes disso, o foco era trazer Arnold de graça. No entanto, a diretoria admite negociar, em janeiro, com o Liverpool para acelerar o processo.