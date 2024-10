Patrocinadora do Corinthians se pronuncia após ficar fora de lista

A Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians, se pronunciou pela primeira após ficar fora da lista de bets autorizadas para operar no Brasil. Em nota na noite desta segunda-feira (7), a casa de aposta afirmou que tem autorização pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) para funcionar inicialmente por cinco anos.

A Esportes da Sorte, porém, ainda não consta na lista do Governo Federal das casas de apostas autorizadas a operar no Brasil. Assim, tem até quinta-feira, dia 10, para regularizar sua situação com a SPA-MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda). Caso contrário, não poderá seguir como parceira de camisa do Corinthians.

A Esportes da Sorte está em contato com a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda. Além disso, diz ter cumprido todos os requisitos de admissão, em 19 de agosto, dentro do prazo de 17 de setembro. O nome da bet, vale destacar, ainda não figura no site do órgão federal.