Ídolo do Flamengo, Júnior é roubado no Rio por ladrão com nome de astro inglês

O ex-jogador do Flamengo e atual comentarista de futebol da TV Globo, Leovegildo Lins Gama Júnior, conhecido como Júnior, foi atacado na manhã desta segunda-feira (7) por um ladrão que roubou o seu cordão de ouro. O crime aconteceu nas proximidades da Praça do Ó, na Av. Lúcio Costa, Barra da Tijuca, na Zona Oeste. O nome do assaltante, aliás, também chamou atenção.

“Eu estava dando uma corridinha na areia e de repente o cara veio por trás, pegou a corrente e correu para o calçadão. Na hora que eu gritei um barraqueiro foi lá e pegou ele. Aí veio o pessoal do Barra Presente. Eu fui até a delegacia, fazer o boletim de ocorrência”, relatou Junior, esclarecendo que não sofreu nada.